Neue Sturmgewehre für die Bundeswehr Koalitionäre zweifeln an Eignung des Herstellers

Die Opposition greift diesen und andere zentrale Punkte der geplanten Vergabe an. Grünen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger kritisiert, dass der Vergabegewinner zum arabischen Konzern Caracal gehört: „Die Eigentumsverhältnisse von Haenel werfen in der Tat eine Reihe von schwerwiegenden Fragen auf.“ Dieser staatliche Rüstungskonzern der Vereinigten Arabischen Emirate sei problematisch. Das Land wiederum ist am Krieg im Jemen beteiligt. Rüstungsexporte aus Deutschland an Länder mit Beteiligung am Jemenkrieg sind verboten. Der Haushaltspolitiker und Verteidigungsexperte Tobias Lindner von der Grünen hält eine Billigung des Großauftrags durch den Bundestag für nicht sicher.



„Gerade mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr ist es fraglich, ob eine politisch derart aufgeladene Beschaffung kurz vor der Wahl noch durch den Haushaltsausschuss gebilligt wird.“ Auch bei den Grünen herrschen Zweifel an der Kalkulation des Angebots. „Ich kann nur hoffen, dass der Preis nicht künstlich klein gerechnet wurde. Ein günstiges Gewehr, bei dem es in einigen Jahren vielleicht keine Ersatzteile mehr gibt, wird für die Bundeswehr am Ende teurer“, beschreibt Lindner ein Szenario.