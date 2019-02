Neue Technik, lange Prüfdauer Das Patentamt wird zur Innovationsbremse

Das Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut Econ Sight hat jedoch gerade in einer Studie ermittelt, dass Unternehmen aus den USA 60 Prozent aller Weltklassepatente für KI besitzen. Außerdem haben chinesische Firmen ihren Marktanteil in den vergangenen drei Jahren auf 9,3 Prozent verdoppelt, während der Anteil von Unternehmen aus der Europäischen Union mit 8,8 Prozent etwa gleichgeblieben ist. Um ein Patent als Weltklasse zu qualifizieren, untersuchten die Forscher unter anderem, in wie vielen Ländern es angemeldet und wie oft ein Patent weltweit zitiert worden war.