Neue Umfrage Was die Deutschen am meisten fürchten

„Die Rente ist aus Sicht vieler Deutscher keineswegs mehr sicher“, erklärt Bernhard Lorentz, Leiter des Bereiches Government and Public Sector bei EY. „Das ist angesichts einer immer älter werdenden Gesellschaft alarmierend und sollten ernst genommen werden.“ Das gelte insbesondere in Zeiten, in denen der Niedrigzins die private Vorsorge erschwere.