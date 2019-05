Neue Untersuchung CO2-Steuer ohne zusätzliche Belastung für Familien und Geringverdiener

Eine Steuer auf klimaschädliches CO2 kann so gestaltet werden, dass Mittelschichtsfamilien in der Stadt und Geringverdiener finanziell keinen Nachteil hätten. Das haben die Ökonomen Ottmar Edenhofer und Matthias Kalkuhl vom Mercator-Forschungsinstitut MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) im Auftrag der WirtschaftsWoche berechnet. Familien auf dem Land, die meist größere Wohnungen heizen und aufs Auto angewiesen sind, hätten erst bei einer Steuer von über 40 Euro pro Tonne CO2 keine Nachteile. Das Modell schließt ein, dass klimaschädliches Handeln zwar teurer wird, durch eine jährliche Pro-Kopf-Ausschüttung der Einnahmen aber Familien und sozial Schwächere verhältnismäßig viel zurück erhalten. Besserverdiener hätten in allen Fällen mit höheren Kosten zu rechnen.