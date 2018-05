Neue Verbraucherrechte: FDP und Grüne bezweifeln Praxistauglichkeit der Musterfeststellungsklage

Die Bundesregierung will die Musterfeststellungsklage am Mittwoch auf den Weg bringen. Sie steht bei dem vom SPD-geführten Justizministerium vorangetriebenen Projekt unter einem gewissen Zeitdruck. Laut Koalitionsvertrag soll das Klageinstrument spätestens am 1. November 2018 in Kraft treten. Damit soll eine Verjährung der Schadenersatzansprüche der Besitzer von VW-Diesel-Pkw verhindert werden. Die Ansprüche wegen manipulierter Abgas-Werte laufen Ende 2018 aus.