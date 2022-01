Neue Vorsitzende Wie tickt die künftige Grünen-Spitze wirtschaftspolitisch?

Gerade die Idee der Freiheit bringt Lang öfter in Bezug auf den Klimaschutz in Stellung; in Zusammenhängen, bei denen Konservative eher von Einschränkungen sprechen würden. Sie verfechtet die Freiheit der Jungen und künftiger Generationen – diese sei nur durch mehr Klimaschutz im Hier und Heute zu erhalten. Gleichheit führt sie als bekennende Feministin im Munde, wenn es darum geht, wie die Chancen in der Gesellschaft verteilt sind. Und Sicherheit schließlich bezieht sie vor allem auf soziale Sicherheit: Lang will die Sozialsysteme stärken und an moderne wie unterschiedliche Familienverhältnisse anpassen.