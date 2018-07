Neuer Beirat: KBA soll Verbraucherinteressen stärker berücksichtigen

Beim „Dieselgipfel“ von Politik und Autoindustrie vor einem Jahr waren verschiedene Maßnahmen vereinbart worden. So ging es darum, die schlechte Luft in deutschen Städten durch sauberere Dieselautos zu verbessern. Daneben wurde auch vereinbart, dass beim KBA ein „Verbraucherbeirat“ eingerichtet wird. In diesem Gremium sitzen nun aber auch Vertreter von Wirtschaftsverbänden.