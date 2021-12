Neuer Bundesbankpräsident Ein pragmatischer Gegenspieler für Christine Lagarde

Dabei dürfte es dem kommenden Bundesbankpräsidenten nicht um Opposition aus Prinzip gehen. Der an der Universität Karlsruhe in Volkswirtschaft promovierte Nagel gilt weniger als tiefschürfender Theoretiker und mehr als Mann der Praxis, der stets vom Ziel her denkt und auf dem Weg dorthin pragmatisch agiert. Dabei ist seine Kompetenz gerade bei Finanzmarktthemen in Bankenkreisen nahezu unbestritten.