Neuer CDU-Generalsekretär Die Wirtschaftsagenda des Carsten Linnemann

Den ersten Anlauf für ein Amt mit größerer Aufmerksamkeit in der Bundespolitik nahm Carsten Linnemann vor zehn Jahren. Im Herbst 2013 trat der damals 36-jährige Bundestagsabgeordnete aus Paderborn an, Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung zu werden, die heute Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) heißt. Dazu muss man wissen: die christlichen Mittelständler – mehr CDU geht inhaltlich nicht. So ist die Parteigliederung auch die stärkste Macht hinter den Unions-Abgeordneten im Bundestag, weil so viele zusätzlich bei ihr mittun.