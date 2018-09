Neuer Chef der Unions-Fraktion Reaktionen auf die Wahl von Ralph Brinkhaus

Die überraschende Wahl von Brinkhaus belegt aus Sicht der Grünen Streitigkeiten zwischen CDU und CSU. "Die Entscheidung zeigt: In der Union haben sie über Jahre Konflikte mit Kompromissen zugedeckt", erklärte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Anton Hofreiter, am Dienstag in Berlin. "CDU und CSU werden jetzt ihren Kurs zu klären haben." Die Grünen gratulierten Brinkhaus und dankten Volker Kauder, "mit dem wir in den vergangenen Jahren bei allem inhaltlichen Streit verlässlich zusammengearbeitet haben".

Bild: dpa