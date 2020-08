Neuer FDP-Generalsekretär Wissing Jetzt auch mit Wirtschaft

Hätte, hätte, Teuteberg. Von Linda Teuteberg also, die in diesem Job seit 18 Monaten ihre Rolle und einen erkennbaren Ton sucht, erwartete er die nötige Hilfe und Unterstützung offenbar nicht mehr. Sie wird ihr Amt beim Bundesparteitag Mitte September abgegeben, nicht ganz freiwillig reiht sie sich wieder ein in den hinteren Reihen der Partei – und auf der ewigen Liste prominenter Beispiele über die Unbarmherzigkeit des politischen Geschäfts.



Der Neue an Lindners Seite heißt Volker Wissing, 50 Jahre alt, Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz. Seine Berufung hatte sich abgezeichnet, zuletzt dachten Wissing und Lindner schon einmal gemeinsam in einem Gastbeitrag bei „Focus“ über Digital-Universitäten, virtuelle Verwaltungen und Sondergründungszonen nach. Der Wechsel eröffnet – wie immer, wenn es in der Politik ums Personal geht – Raum für Interpretationen, Spekulationen, Transformationen. Und wer die naheliegendsten Schlussfolgerungen einmal nacheinander durchgeht, lernt ein bisschen mehr über die gegenwärtige Lage der FDP.