Neuer Gesundheitsminister Karl Lauterbach muss sein Temperament zügeln

Der neue Minister mit der kantigen Erscheinung hat hochgesteckte Ziele: Er will die Pandemie besiegen und dabei sogar ein robusteres Gesundheitssystem ohne Einschränkungen für alle schaffen. Das ist viel. Auch weil kaum mehr Geld da ist nach Jahren üppiger Ausgaben und der Pandemie. Es fließt schon ein enormer Bundeszuschuss ins System, das sich doch nur aus Beiträgen der Versicherten speisen soll.



Um die Mammutaufgaben zu bewältigen, muss Lauterbach sein Temperament beherrschen, das sehr gut für Opposition taugt, aber im Amt schaden kann. Und er muss ein gutes Team um sich scharen, das ausgleicht, was er nicht vermag. Ein bisschen ist es so wie bei der letzten Regierungsbildung unter Angela Merkel. Nur jetzt eben noch mit Pandemie-Bedingungen. Vor knapp vier Jahren machte Merkel den ungeliebten wie sehr ehrgeizigen Jens Spahn von der CDU zum Gesundheitsminister. Das Amt sollte ihn disziplinieren und ein Scheitern war nicht ausgeschlossen in einem Ministerium, dessen Mitarbeiter von der zehnfachen Zahl an Gesundheitslobbyistinnen umgeben ist. In den letzten vier Jahren standen dabei nicht einmal die sonst eher üblichen Sparrunden und Verteilungskämpfe an. Erst war Hochkonjunktur, dann Pandemie.