Neuer Pflege-TÜV: Erste Ergebnisse für 2020 erwartet

Der Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes der Kassen, Peter Pick, wirbt aber um Vertrauen in den Wert der ganzen Heim-Überprüfungen durch seine Mitarbeiter. So seien die Zustände in den Heimen, was die Ernährung und das Vermeiden von Wundliegen anbetrifft, vor zehn Jahren deutlich schlechter gewesen. Die gegenwärtigen Prüfungen fließen nicht nur in die Pflegenoten, sondern auch in Qualitätsberichte der Kassen. Hier werden auch Missstände deutlich. Dass die Noten so gut ausfallen, liegt auch daran, dass schlechtere Ergebnisse etwa bei Vorbeugung von Druckgeschwüren durch gute bei Bereichen ausgeglichen werden können, die gar nichts mit der eigentlichen Pflege zu tun haben.