Neuer Pflege-TÜV Erste Ergebnisse für 2020 erwartet

Die Menschen in Deutschland sollen ab 2020 realistische Bewertungen von Pflegeheimen bekommen. Dann könnten erste Ergebnisse neuer Heim-Überprüfungen vorgestellt werden, kündigte Gernot Kiefer vom Vorstand des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung am Mittwoch in Berlin an. Ein Pflege-TÜV, bei dem fast jedes Heim Traumnoten bekommt, bringt nichts“, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dies sei heute der Fall. „Das werden wir ändern“, versichert Spahn.