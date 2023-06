Neues Einwanderungsgesetz „Wenn Asylbewerber jetzt arbeiten dürfen, bringt das Vorteile für beide Seiten“

Das Gesetz sieht auch eine Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems vor. Kanada gilt dafür als Vorbild. Für die Berechnung spielen Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug eine Rolle. Mit ihr haben qualifizierte Ausländer ein Jahr Zeit, um in Deutschland einen Arbeitsplatz zu finden. Eine gute Idee?

Es gibt einen wichtigen Unterschied zum Modell in Kanada. Dort erhalten die Menschen eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis, wenn sie genug Punkte erreichen. In Deutschland berechtigt es zunächst nur zur Arbeitssuche und einer Nebenbeschäftigung von 20 Wochenstunden. Das ist nicht sehr attraktiv. Die meisten Menschen aus dem Ausland suchen Arbeit über ein Touristenvisum oder das Internet. Die Regierungsfraktionen haben in letzter Minute die Regelung erweitert: Wer einen Job auf Fachkraftniveau findet, darf weitere zwei Jahre in Deutschland bleiben. Allerdings müssen dann wieder die sehr hohen Mindestgehälter erreicht werden. Alles in allem eine sinnvolle Erweiterung, aber sehr kompliziert und riskant.