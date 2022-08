Neues Entlastungspaket „Man sollte nicht mit der Gießkanne entlasten“

Vor der aktuell diskutierten Übergewinnsteuer zur Finanzierung möglicher neuer Entlastungspakete rät die Expertin derweil ab: „Da ist immer Willkür im Spiel bei der Festlegung, was denn ein Übergewinn ist und was nicht“, sagt Grimm. Das schaffe Unsicherheit und verhindere Investitionen, die in Zukunft Wachstum und Resilienz fördern.



