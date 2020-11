Neues Grundsatzprogramm Die Grünen wollen unbedingt in die nächste Bundesregierung

An anderer Stelle, etwa bei der Gentechnik in der Landwirtschaft, die viele Grüne ablehnen, setzte sich der gemäßigtere Bundesvorstand durch – mit Abstrichen. Die Agrargentechnik wird nicht gänzlich abgelehnt. In der beschlossenen Fassung heißt es, während in der Medizin und biotechnologischen Anwendungen durch die Gentechnik wichtige Fortschritte erzielt worden seien, habe deren Anwendung im Agrarbereich zu neuen Problemen geführt. Allerdings solle nicht die Technologie selbst, sondern ihre Chancen, Risiken und Folgen im Zentrum stehen.



In der Sozialpolitik setzte sich eine andere Gruppe als der Bundesvorstand durch. Ein erfolgreicher Kompromissvorschlag will die Grünen nun in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen steuern, ohne dieses Ziel schon zu fordern. Der Bundesvorstand hatte die Idee als nicht finanzierbar und auch nicht als erstrebenswert befunden. Die Grünen wollen allerdings geschlossen die Sanktionen gegen Empfänger von Hertz IV ablösen. Zuvor hatte der Parteitag in einem sogenannten Meinungsbild beschlossen, dass die Grünen vielfältiger werden sollen, ohne feste Quoten einzuführen.