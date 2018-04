Neues Grundsatzprogramm: Grüne 4.0 wollen Frieden mit der Wirtschaft schließen

Vorerst wird diskutiert und provoziert. „Wir stehen erst am Anfang, und am Anfang stehen Fragen“, so die Parteispitze. „Wir wollen uns fordern und uns fordern lassen.“ Vor allem wollen die Parteichefs eine neue Phase einleiten. „Wir Grünen waren Protestpartei und veränderten die Politik aus der Opposition heraus. Wir waren rot-grüne Projektpartei und veränderten die Republik aus der Regierung heraus.“ Seit 2005 regiere man in den Ländern in unterschiedlichen Bündnissen, während man Bund in der Opposition sei. Jetzt sei Zeit für neue Entschlusskraft, für die vierte Phase der Grünen.