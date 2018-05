Neues Klageinstrument: Handelsverband warnt vor „erheblichen Risiken“ durch die Musterfeststellungsklage

Auch die EU-Kommission will im Zuge des VW-Abgasskandals die Rechte von Verbrauchern stärken. „Wir müssen in einer globalisierten Welt, in der Konzerne einen großen Vorsprung vor Verbrauchern haben, für Chancengleichheit sorgen“, sagte kürzlich EU-Justizkommissarin Vera Jourova bei der Vorstellung ihrer Pläne für Sammelklagen.