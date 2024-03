Neues Rentenpaket „Der Beitragssatz muss stärker steigen als bislang erwartet“

Eine Rente mit 70, meinen Sie?

Das braucht kein Label, aber ja, ein späterer Renteneintritt, so dass die Menschen länger am Arbeitsmarkt verbleiben. Es wäre schon hilfreich, in den Köpfen zu verankern, dass eine Regelaltersgrenze ernst gemeint ist. Deshalb müssen Möglichkeiten, vorzeitig ohne Einbußen in Ruhestand zu gehen, abgeschafft werden. Natürlich kann man auch die Stellschraube Rentenniveau wieder lockern.