Neues Ziel der Bundesregierung Eine Million E-Autos bis 2022: Worauf es jetzt ankommt

Zugegeben: Deutschland mit Norwegen und der Niederlande zu vergleichen, das fällt allein aufgrund der Einwohnerzahl schwer. Dennoch kann man die Vorstöße von niederländischen Großstädten durchaus als Vorbild für deutsche Städte sehen. Denn die Städte sind hierzulande dafür verantwortlich, die E-Mobilität mit konkreten Maßnahmen zu fördern. „Theoretisch könnten sie sogar 100 Prozent Elektromobilität in der Innenstadt erzwingen“, erklärt Lutz Eckstein. Etwa mit möglichen Verboten von Verbrennungsfahrzeugen in der Innenstadt.

Es geht allerdings auch ohne. In Eindhoven ist zum Beispiel ein Großteil der Busflotte elektrisch betrieben. Die Ladesäulen für die Busse baut ein Start-Up, ansässig an der Technischen Universität der Stadt. In Deutschland sticht ein Bus in der Regel als Exot hervor, wenn er elektrisch betrieben wird. Wer in Amsterdam keinen eigenen Parkplatz mit Stromanschluss hat, kann sich bei der Stadt melden. Dann wird in der Umgebung eine Ladesäule aufgestellt, die natürlich jeder nutzen kann.