Neujahrsempfang Barley: „Die AfD ist aufgeflogen”

04. Februar 2024 | Quelle: dpa

Katarina Barley beim traditionellen Neujahrsempfang der SPD-Fraktion im Festsaal des Hamburger Rathauses. Bild: Bild: dpa

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley hat eindringlich vor dem Erstarken rechtsextremer Kräfte und der AfD gewarnt. Mit Blick auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten vor dem Zweiten Weltkrieg und das vom Recherchezentrum Correctiv öffentlich gemachte Treffen radikaler Rechter in Potsdam sagte sie auf dem Neujahrsempfang der SPD-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg: „Genau so hat es begonnen, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die sich für etwas Besseres halten und die dann selber definieren wollen, wer deutsch ist und wer nicht.”