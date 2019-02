 Neujahrsempfang der Deutschen Börse: Scholz warnt die Banken – Finanzbranche sollte sich auf harten Brexit vorbereiten

Am Donnerstag hatten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May bei einem Treffen in Brüssel keinen Durchbruch erzielt. May will eine Neuverhandlung des Vertrags für einen geregelten Austritt aus der EU erreichen. Scholz, der auch Vizekanzler im Kabinett von Angela Merkel (CDU) ist, unterstrich, dass sich die restlichen 27 EU-Staaten darin einig seien, dass es keine Neuverhandlungen geben werde.