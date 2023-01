Diese Verschiebung verstärkt sich von Jahr zu Jahr – mit wachsendem strategischem Vorteil Chinas auch in rohstoffreichen Ländern Afrikas. In Nairobi oder Kigali sah ich vielfach chinesische Infrastrukturhilfen im Gegenzug für Rechte wie den Abbau von Bodenschätzen, und zwar ohne die an westliche Fördermittel gekoppelten Bedingungen wie Umweltstandards, Arbeitsschutz oder Korruptionsbekämpfung. Es ist richtig, dass China in Europa inzwischen klarer als systemischer Rivale benannt wird – nur ist eine Definition allein noch keine neue Strategie. Denn die Volksrepublik ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands – jährlich werden Waren im Wert von mehreren Hundert Milliarden Euro zwischen beiden Ländern gehandelt.



Auch wenn es erst fünf Jahre zurückliegt, wirkt es angesichts der aktuellen Entwicklungen wie eine halbe Ewigkeit her, dass ich vom noch in der Europäischen Union liegenden London nach Washington weiterreiste, wo der damalige US-Präsident Donald Trump zeitgleich den russischen Außenminister Sergej Lawrow im Weißen Haus empfing. Das Treffen sorgte im Nachhinein für Wirbel, als Trump bezichtigt wurde, darin sensible Geheimdienstinformationen an Russland gegeben zu haben. In der postnormalen Welt ist aber nicht auszuschließen, dass die beiden in einigen Jahren erneut im Oval Office verhandeln werden – nicht zuletzt nachdem Trump den russischen Präsidenten hinsichtlich des Überfalls auf die Ukraine als „Genie“ bezeichnete. Wie dann die Subventionsmaschine, die Trumps Nachfolger und Vielleicht-Vorgänger Joe Biden auch zum Nachsehen der Europäischen Union angeworfen hat, noch beschleunigt würde, mag man sich nicht vorstellen.