Neuland Der Digitalgipfel zementiert das Merkelsche Neuland

Denn einen gemeinsamen Ansatz haben die Stakeholder der deutschen Digitalisierung auch 2022 nicht gefunden. Stattdessen tummelt sich auf der Re:publica seit Ewigkeiten ein harter Kern an Journalistinnen und Netzaktivisten. Wichtige Politikerinnen bleiben meist Zaungäste. In diesem Jahr etwa legte der Kanzler selbst einen ebenso enttäuschenden wie kurzen Auftritt hin. Der CCC auf der anderen Seite hat in der Tech-Szene einen enormen Ruf, taucht aber bislang kaum bis gar nicht auf dem politischen Radar auf. Bei so sensiblen Themen wie der Informationssicherheit mehr als schade.