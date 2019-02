NGOs im Fokus „Man versucht uns einzuschüchtern“

„Man versucht uns einzuschüchtern“, sagt Bussau. Am Vorwurf einer Straftat sei nichts dran, weil Greenpeace sich stets an die Gesetze halte: Die Aktion falle unter das Recht, seine Meinung frei äußern zu können, zu demonstrieren. Jede Aktion von Greenpeace sei gewaltfrei, man kooperiere mit den Behörden. Die 14.000 Euro habe Greenpeace sofort überwiesen und auch Autofahrern, die sich über verschmutzte Autos beschwerten, die Reinigung gezahlt. „Wir haben alles getan, um die Sicherheit vor Ort zu garantieren“, sagt Bussau.



Bussau glaubt, dass es gar nicht um die Aktion in Berlin geht – sondern um den Gemeinnützigkeitsstatus: „Man will die NGOs einschüchtern mit dem Damoklesschwert der Gemeinnützigkeit.“



Eine Aberkennung der Gemeinnützigkeit wäre „eine schlimme Sache“: Spenden würden einbrechen, der Ruf wäre plötzlich dubios, Greenpeace müsste Kampagnen einstellen, Mitarbeiter entlassen. „Für uns ist es extrem wichtig, dass wir die Gemeinnützigkeit behalten.“ Auch, um weiter spektakuläre Aktionen zu machen.



In irgendeinem Schrank, erzählt Bussau, hängt noch sein verschlissener Overall, den er damals, 1995, auf der Brent Spar getragen hat. Er hat ihn als Andenken behalten. Bussau hätte große Lust, mal wieder rauszugehen, eine große Aktion zu machen. „Das fehlt uns. Wir brauchen wieder spannende, große Aktionen, die die Menschen packen.“