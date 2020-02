Nicht länger Aufsichtsrat Friedrich Merz: Raus bei Blackrock

Aufsichtsratsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, das klingt groß und mächtig – ist es aber nicht. BlackRock ist weltweit ein Gigant in der Vermögensverwaltung sowie in der Analyse von Finanzdaten und für rund 7000 Milliarden Dollar verantwortlich. In Deutschland aber ist BlackRock ein Zwerg. Gerade mal 150 Mitarbeiter arbeiten in München und Frankfurt für das Unternehmen. Diese AG ist ein Anhängsel der britischen BlackRock Investment Management (UK) Limited, die von der britischen Finanzaufsicht beaufsichtigt wird. Merz konnte den Amerikanern dadurch helfen, dass er immer wieder die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Deutschland ansprach und auch salonfähig machen wollte – Sparen für das Alter und das mit Aktien war ein Thema für ihn. Es ist nicht falsch, die Weichen so zu stellen – allerdings hat es aus dem Munde eines Mannes, der von BlackRock bezahlt wird, einen seltsamen Klang. Als ernstzunehmender Politiker kann sich Merz diesen Interessenkonflikt nicht leisten.