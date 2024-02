Und trotzdem listet Merz in seinem „Reformplan für eine starke Wirtschaft“ jetzt zwölf Punkte auf, die den Staat sehr viel Geld kosten - ohne erkennen zu lassen, wie er dieses Geld aus dem Hut zaubern will. Abgaben runter, Leistung rauf, trickle down? Manche in der Union glauben immer noch an den Steuersenkungskeynsianismus der Ronald-Reagan-Ära, an den Segen nationalstaatlicher Entlastungen für multinationale Unternehmen, die sich nationalstaatlich bezahlt machen, irgendwann - auch wenn die Demografie und das schwache Produktivitätswachstum in der digitalen Ära dagegen sprechen.