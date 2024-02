Dieser Kulturkampf hat, begünstigt von der Prämierung des Hasses und der Hetze, des Schimpfes und der Schande in den (a)sozialen Medien, den demokratischen Raum geschrumpft - auf Kosten eines liberalen Konservatismus, deren Vertreter auf Straßen-, Sport- und Schützenfesten in den 1980er-Jahren noch zutiefst menschlich, also nachsichtig-lächelnd den Kopf schütteln konnten über „grüne Idealisten“ und „linke Flausen“. So wie es umgekehrt vielen Linken damals noch gegeben war, rechtskonservativen Franz-Josef-Strauß-Anhängern nicht gleich „Faschist“ und „Nazi“ ins Gesicht zu bellen. Die Demonstrationen für die Demokratie sind in ihrer Breite (und nur in ihrer Breite) die Chance und das Versprechen, den „inneren Kulturkampf“ in unseren Demokratien zu beenden – um gemeinsam denen die Stirn zu bieten, die der Demokratie selbst feind sind.