Niedriges Niveau erreicht: Arbeitsagentur-Chef Scheele rechnet mit zeitnah stagnierender Arbeitslosenzahl

NürnbergDer Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, rechnet für die kommenden Monate nicht mehr mit ähnlich stark sinkenden Arbeitslosenzahlen wie im Vorjahr. „Es kann tatsächlich sein, dass sich etwas auf einem hohen Niveau der Konjunktur einpendelt, das einfach nicht immer weiter durch die Decke gehen kann, wie wir es in den Wintermonaten hatten“, sagte Scheele am Mittwoch in Nürnberg.