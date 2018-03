Ökonomen fordern doch seit Langem, dass der Staat mehr investieren muss...

Aber in die richtigen Dinge. Die Soziale Marktwirtschaft befindet sich in einer kritischen Phase. Wir profitieren von den Reformen, die Rot-grün 2010 auf den Weg gebracht hat. Aber spätestens 2025 werden wir die demografischen Probleme und den Fachkräftemangel mit voller Wucht zu spüren bekommen. Die ungesteuerte Zuwanderung bleibt ein Problem, beim Breitbandausbau ist Deutschland international abgehängt und Industrie 4.0 hat keiner in der Großen Koalition so richtig auf der Agenda. Union und Sozialdemokraten haben es versäumt, Ziele zu definieren, mit denen Zukunft gestaltet werden kann.