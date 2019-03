Noch keine Einigung Länder-Tarifrunde ist festgefahren

Nach anfänglicher Bewegung hakt es bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder wieder. Die Arbeitgeber haben nach Angaben aus Teilnehmerkreisen bis Samstagmittag noch kein Angebot vorgelegt. Es gebe weiter Differenzen in vielen Details, hieß es am Rande der Verhandlungen in Potsdam.