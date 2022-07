Nord Stream 1: Fließt wieder Gas? Oder nicht?

Denkbar ist auch, dass Russland versuchen könnte, den Gaszufluss gegen Lockerungen bei einigen Sanktionen einzutauschen – vor allem im Bereich technischer Ausrüstungen, insbesondere in der Gas- und Ölindustrie. Oder aber Gazprom unterbricht die Ölzufuhr für die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Das hätte zur Folge, dass nahezu ganz Ostdeutschland lahmgelegt würde, da es an Benzin (und auch an Kerosin für die Flughäfen Berlin, Leipzig und Dresden) mangeln würde. Die Folge wäre extreme Preisunterschiede in Ost und West für Benzin, was in Deutschland zu erheblichen Unruhen führen dürfte.