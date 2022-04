Nord-Stream-2-Affäre Die Nähe zu diesem Mann wird Manuela Schwesig gefährlich

Warnig knüpft damals auch Kontakte in die deutsche Wirtschaft; seine erste Frau Bärbel leitet das Moskauer Büro des Verbands der Deutschen Wirtschaft in der Russischen Föderation. Dass seine Tätigkeit für die Stasi 2005 aufgedeckt wird, behindert seine Karriere nicht; im Gegenteil: Als ein Jahr später der Bau der Pipeline Nord Stream 1 eingefädelt wird, avanciert Warnig zum Chef des deutsch-russischen Projekts. Auch für Nord Stream 2 erhält er das Mandat. In Staufen nennt man ihn „Mr. Pipeline“.