Nord Stream 2: Altmaier erzielt Fortschritte im Gas-Streit zwischen Moskau und Kiew

Gegen Nord Stream 2 gibt es erheblichen Widerstand, etwa in Polen und im Baltikum. Auch in Deutschland befürchten Kritiker eine zu große Abhängigkeit von russischem Gas. Die Bundesregierung setzt sich für Nord Stream 2 ein. Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte in Berlin: „Es ist in unserem deutschen Interesse, im europäischen Interesse, dass die Ukraine weiterhin als Transitland für Gas eine Rolle spielt.“