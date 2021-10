Nord Stream 2 Baerbocks Luftnummer gegenüber Moskau

Wollte Baerbock also ihren Worten wirklich politisch Taten folgen lassen, müsste sie nun in den Koalitionsgesprächen dafür sorgen, dass die neue Koalition sich auf eine Gegenwehr gegen Nord Stream 2 festlegt. Sie müsste dafür sorgen, dass die neue Bundesregierung der Netzagentur über das Bundeswirtschaftsministerium sofort nach Amtsantritt mitteilt, dass sie die Versorgungssicherheit in Gefahr sieht. Dann wäre erst mal Schluss mit der Zertifizierung. Koalitionspolitisch ist das jedoch illusorisch, Fantasie, ganz unabhängig davon, welche Partei das Wirtschaftsministerium besetzen wird. Die SPD unterstützt Nord Stream 2, Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat das weitere Vorgehen als behördlichen, nicht politischen Prozess bezeichnet, und Manuela Schwesig, die gerade wiedergewählte Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, in eine Verfechterin der Pipeline. In den „Tagesthemen“ verdeutlichte Baerbock, dass sie das Thema in die Koalitionsverhandlungen tragen will. Dass die SPD hier mitzieht, ist kaum vorstellbar. Eher vorstellbar ist, dass Baerbock hier mächtig Ärger hervorruft.