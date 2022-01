Nord Stream 2 Diese Pipeline wird noch für mächtig Ärger sorgen

Im vergangenen Jahr war es zunächst Wladimir Putin, der versucht hat, die Zertifizierung zu beschleunigen, indem er Gazprom trotz einer hohen Nachfrage nach Erdgas in Europa nur die zugesagten Mengen hat liefern lassen. Diese Verknappung trieb die Gas- und Energiepreise durch die Decke und brachte Unternehmen und Regierungen in Europa in die Bredouille. Die ukrainische Regierung, aber auch Vertreter der ukrainischen Erdgasindustrie, etwa des staatlichen Monopolisten Naftogaz, erzeugten Gegendruck, durch Lobbyaktivitäten in Brüssel, aber auch in Washington: Putin nutze Erdgas als Waffe, und er nutze es, um die strategische Position der Ukraine zu schwächen, so das Argument. In der neuen Bundesregierung sind es vor allem die Grünen, aber auch Teile der FDP, die das ähnlich sehen und dem Kreml-Chef vergleichbare Erpressungsversuche nicht durchgehen lassen wollen. Sie rüsten gegen das Projekt – allen voran Außenministerin Annalena Baerbock, aber auch Wirtschaftsminister Robert Habeck.