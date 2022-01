Nord Stream 2 „Milliarden-Bauruine“: Klimaausschuss-Chef warnt vor Pipeline-Aus

„Schon jetzt ist das Projekt unnötig in die Läge gezogen worden“, kritisierte Klimaausschuss-Chef Ernst: „Eine milliardenteure Bauruine in der Ostsee zu wollen, obwohl sie ein wichtiges Infrastrukturprojekt für uns darstellt, ist unvorstellbar“.



(Mehr darüber und warum jetzt eine Spitzenbeamtin die Entscheidungsmacht über Deutschlands geopolitisch heikelstes Projekt hat, lesen Sie hier.)



Die Pipeline ist seit September fertiggebaut. Die Bundesnetzagentur hatte die Zertifizierung des Projekts jedoch Mitte November vorläufig unterbrochen. Die Nord Stream 2 AG, die ihren Sitz in der Schweiz hat, muss nun eine „unabhängige Betreiberfirma“ in Deutschland gründen, um die Vorgaben aus dem Energiewirtschaftsgesetz und der Europäischen Union zu erfüllen.



Wie weit die Gründung der Tochterfirma ist, teilt das Unternehmen nicht mit. Die AG möchte sich aktuell nicht zum „Zertifizierungsverfahren, seiner möglichen Dauer und den Auswirkungen auf die Betriebsaufnahme der Pipeline“ äußern, sagte ein Sprecher.