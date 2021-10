Nord Stream 2 Ukrainischer Gaskonzern kritisiert Altmaiers Entscheidung

In dem Zertifizierungsverfahren geht es darum, dass die Nord Stream 2 AG Anträge gestellt hat, dass sie die Gas-Pipeline als so genannter Transportnetzbetreiber unterhalten darf. Den Antrag hat sie beim Wirtschaftsministerium in Berlin und bei der Bundesnetzagentur in Bonn gestellt. Das Wirtschaftsministerium musste nur prüfen, ob die Versorgungssicherheit durch diesen Betreiber gefährdet ist. De facto hat der Minister so eine Vetomöglichkeit für das gesamte Verfahren. Jetzt ist diese politische Ebene erst einmal raus, denn jetzt entscheidet nicht Berlin, sondern Bonn. Bis Anfang Januar muss die Bundesnetzagentur sich ein Urteil bilden, ob bei Nord Stream 2 der Betreiber der Pipeline so vom Gasvertrieb durch den russischen Staatskonzern Gazprom entflochten ist, dass das der EU-Gasrichtlinie und deren Umsetzung in deutsches Recht entspricht. Die EU-Kommission hat dann noch einmal zwei Monate Zeit, sich zu dem Entwurf zu verhalten.