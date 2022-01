Nord Stream 2 Diese Pipeline wird noch für mächtig Ärger sorgen

Die zweite Variante besagt: Besser spät die Reißleine ziehen als nie. Schluss mit Nord Stream 2. Wenn man ehrlich ist, hat zumindest in Deutschland noch niemand so genau ausbuchstabiert, was das in der Umsetzung genau bedeuten würde, weder Annalena Baerbock noch Robert Habeck. Baerbock hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Pipeline in der derzeitigen Form nicht den europäischen Vorgaben entspreche. Das ist eine Interpretation, eine Vorwegnahme einer möglichen Sichtweise der Netzagentur, bestätigt nur durch die im Detail aber anders begründete Verfahrensaussetzung.