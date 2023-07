Nord-Stream-Anschlag: Bundesregierung will Ukraine schützen

In den laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts zum Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline deuten immer mehr Spuren in Richtung Ukraine. Nach Informationen der WirtschaftsWoche hält die Bundesregierung es deshalb zunehmend für möglich, dass die Zerstörung der Ostseepipeline am 26. September 2022 durch ein Kommando aus der Ukraine verübt wurde.