Nord Stream Schwesig: Wir lassen uns von den USA nicht erpressen

Für Schwesig, in deren Bundesland die quer durch die Ostsee laufende Pipeline ankommt, berührt der Streit mit den USA eine grundsätzliche Frage internationaler wirtschaftspolitischer Zusammenarbeit. „Es kann nicht sein, dass man uns in Deutschland und in Europa vorschreibt, woher und auf welchem Weg wir unsere Energie beziehen“, sagte die Ministerpräsidentin und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende. „Das treibt irgendwann Blüten, wenn wir solche Einmischungen zulassen“, fürchtet sie. „Wer garantiert, dass der nächste Schritt dann nicht darin besteht, uns vorzuschreiben, welche Autos wir nutzen dürfen? Das geht gar nicht“, bekräftigt Schwesig.