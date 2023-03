Nord-Stream-Sprengung „Niemand kann garantieren, dass morgen nicht ein LNG-Terminal in die Luft gesprengt wird“

Nach den beiden Explosionen im September war der Aufschrei groß, dass die kritische Infrastruktur auch am Meeresgrund besser geschützt werden muss. Was ist in den vergangenen Monaten passiert?

Es gibt inzwischen das sogenannte Eckpunktepapier zum zukünftigen Kritis-Dachgesetz, um die kritische Infrastruktur besser zu schützen. Das ist aber keine Idee der Bundesregierung als Reaktion auf die Explosionen, sondern eine Vorgabe der Europäischen Union, die schon länger besteht. Die Ausgestaltung des Gesetzes und die Umsetzung erfolgen aber erst noch in der Zukunft. Zukünftiges allein bringt aber wenig, wenn es im jetzt und hier an der Umsetzung mangelt.