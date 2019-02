 Nord-Stream-Streit: Niedersachsen will Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven

Das Land Niedersachsen macht Druck für einen Flüssiggas-(LNG-)Terminal in Wilhelmshaven. Für den 12. Februar hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach Berlin zu einer internationalen Investorentagung geladen, um das Interesse auszuloten. „Neben dem Pipelinegas brauchen wir dringend ein Flüssiggas-Terminal in Deutschland, das bestmöglich an das Verteilnetz angeschlossen ist“, sagte Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) der WirtschaftsWoche. „Das setzt voraus, dass große Erdgastanker abgefertigt werden können, um für Investoren attraktiv zu sein.“ Dies, so Lies weiter, sei „in Gänze nur beim Standort Wilhelmshaven Weise gegeben.“