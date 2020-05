Norderney in der Coronakrise Meer oder weniger

Ob er das immer noch so sieht, ist unklar. Pape lässt Mails und Anrufe unbeantwortet. Ob er heute vorbeikommt, wissen seine Mitarbeiter vor Ort nicht. Die Sonne steht noch voll im Westen. Es ist schwierig, an der Weststrandbar einen Platz zu ergattern. Vereinzelt sind mehr als zwei Haushalte auf einem Fleck. Aber zu großen Abstandsregelbrüchen kommt es nicht. „Der Post hat viele Norderneyer sehr verärgert“, hat Kurdirektor Loth am Vormittag gesagt. Wenn Pape das nicht hinbekomme, müsse er „den Laden zumachen anstatt die Gäste auszuladen“.