Norderney in der Coronakrise Meer oder weniger

Der Mensch, der das Virus früher oder später wieder auf die Insel verfrachten wird, steht auf seiner Brücke 13 Meter über dem Meeresspiegel. Es ist 8 Uhr, vor Johann Schröder ruht die Nordsee. Seit 30 Minuten lenkt der Kapitän mit seiner zweiköpfigen Crew die Frisia IV in Richtung Norderney. Am Steuerknüppel sitzt seine Auszubildende. Schröder telefoniert gerade, in Uniform und Schlips läuft er die Fensterfront entlang. Er hat eine kleine Plauze. Seine Kommandozentrale ist größer als die meisten Wohnzimmer, knapp 60 Quadratmeter inklusive 180-Grad-Blick. Der Corona-Mindestabstand wäre auch mit 20 Personen auf der Brücke nicht in Gefahr.