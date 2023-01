Nordrhein-Westfalen Wüst: Integrationsprobleme nicht nur bei Migranten

24. Januar 2023 | Quelle: dpa

Hendrik Wüst (CDU) ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Bild: Bild: dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht Integrationsprobleme in Deutschland nicht auf Menschen mit Migrationshintergrund beschränkt. Das Phänomen der Respektlosigkeit von Kindern gegenüber Lehrkräften sei zum Beispiel nicht nur auf einen Personenkreis begrenzt, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf.