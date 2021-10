Nordrhein-Westfalen: Wüst soll für die CDU das größte Bundesland führen

„Ich wünsche ihm eine glückliche Hand“, sagte Laschet. Es gebe einen großen Konsens für Wüst in der Landes-Partei. Wüst dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen: „Die CDU in Nordrhein-Westfalen bleibt ein starkes Team.“ Laschet gib seine Ämter in NRW ab, da er nach der Bundestagswahl nach Berlin wechselt.