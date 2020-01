Normungsprozesse „Viele kleine und mittelgroße Unternehmen schreckt der Mehraufwand ab“

Das Bundeswirtschaftsministerium hat gerade ein Förderprogramm ergänzt, das kleine und mittelgroße Unternehmen unterstützt, aktiv in Normungs- und Standardisierungsausschüssen mitzuarbeiten. Hilft Ihnen das?

Das Programm bezieht sich auf Projekte, bei denen die Unternehmen mit universitären oder öffentlich finanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Aber was ist mit privaten Forschungseinrichtungen? Es hilft auch nicht dabei, zu einer Norm zu bringen, was wir Unternehmen selbst entwickelt haben. Da ist das Manko besonders groß.



Sie hätten, nicht ganz überraschend, lieber direkt Geld vom Staat.

Natürlich wäre das der einfachste Weg – und man könnte das ja durchaus erfolgsabhängig machen. Zumal das DIN seit vergangenem Jahr kleine und mittelgroße Unternehmen auffordert, zu bezahlen, wenn sie an einem Normungsprozess mitarbeiten. Bislang war das kostenfrei. Aber warum sollte ich mehrere tausend Euro im Jahr dafür bezahlen, dass ich ehrenamtlich etwas erarbeite?