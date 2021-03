Notärztin Lisa Federle Modellversuch-Initiatorin aus Tübingen warnt vor weiteren Öffnungen

Einige Menschen sitzen auf dem Tübinger Rathausplatz in Cafes. In Tübingen können Menschen in der Stadt kostenlose Corona-Tests machen. Mit einem negativen Testergebnis können die getesteten Personen zum Beispiel in Modeläden einkaufen, zum Friseur oder auch in der Außengastronomie bewirtet werden.

dpa

Bild: